El saludo de Diego Maradona al máximo goleador histórico del Napoli

Qualche mese fa @DriesMertens ha detto che ci teneva tanto a darmi la sua maglia in omaggio al suo campione di sempre. Io nel ringraziarlo subito dopo ho registrato questo messaggio, sapendo che avrebbe superato anche Marek Hamsu030ciu0301k, diventando il miglior marcatore della storia del Napoli!!! ud83dudcaaud83dudc99 #ForzaNapoliSempre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hace unos meses, Dries Mertens me enviu00f3 su camiseta de regalo. Y le agradecu00ed con este mensaje, sabiendo que u00e9l tambiu00e9n superaru00eda a Marek Hamu0161u00edk como goleador histu00f3rico del Napoli!!!