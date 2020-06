Diego Maradona apuntó duramente contra sus hijas

Un nuevo escándalo sacude la familia de Diego Maradona. Hace algunos días, Dalma comenzó expresándose en su cuenta personal de Twitter, explicando que algunas personas del entorno de su padre tratan de impedir que se puedan comunicar.

En este sentido, acusó al abogado del astro del fútbol de cambiarle el número de teléfono cada vez que comienzan a tener una relación más estrecha. Pero él salió a aclarar todo mediante una entrevista con el diario Clarín.

“A mí, Matías (Morla) me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar. Con Matías volví a la FIFA, fuimos recibidos por todos los jugadores del mundo", expresó Diego.

Morla es para las hijas de Diego "el enemigo público número uno” y es el propio Diego quien encuentra los motivos de esa bronca. “Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él".

Diego explicó que él solo hace su trabajo y que por más hoy en día pueda tener una buena relación con su ex mujer, todavía hay cosas por solucionar.

Luego, el mejor futbolista del mundo contó que lo que pasó días atrás fue que, hubo algunos malos entendidos con Gianinna y que por eso se desató la polémica.

“Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a….Y, bueno, yo ya estoy grande para eso”, relató el Diego.

Finalmente Maradona criticó el paso de Dalma por los medios de comunicación: “Ella enseguida salió en lo de Rial armando quilombo que es lo que más les gusta.