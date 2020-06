Tagliafico rompió el silencio y contó el porqué del fracaso de la Selección argentina en Rusia 2018

Nicolás Tagliafico es un lateral izquierdo que a fuerza de buenas actuaciones es cada vez más reconocido tanto dentro del ámbito del seleccionado como en el por demás competitivo fútbol europeo. Con 27 años, se muestra cada vez más maduro a la hora de opinar, en diálogo con la FM 94.7 de Buenos Aires, el futbolista del Ajax de Holanda repasó todos los temas.

Mundial Rusia 2018: "La Selección Argentina siempre es candidata, pero no se si estábamos para ser campeones. No llegamos del todo preparados, nos faltaban detalles por corregir, había dudas tácticas y futbolísticas en el equipo. Hubo muchos cambios que se iban haciendo a los ponchazos y había negatividad en lo exterior del grupo.

Su experiencia personal: "Intenté disfrutar cada momento, incluso de lo malo. Es un recuerdo que me va a quedar para toda la vida a pesar que no fue como queríamos".

Su presente: "Dejamos la vara muy alta con la Champios League pasada. El club resurgió en Europa y ahora nos miran con otros ojos. En Ajax aprendés mucho de sus costumbres, su escuela tiene un fútbol muy ofensivo, se busca marcar goles, no defenderse".

Fútbol argentino: "No estaba viendo mucho de mi país antes de la panemia. Igual sigo a Banfield y a Independiente, sólo siento que bajó un poco el nivel"..

Liga de Holanda: "La Eridivsie no nos dio como campeones. Terminó la competencia, nos dejaron como primer equipo pero no nos dieron el título. No se festejó., el hincha se sentía raro. Logramos clasificarnos a la Champions y eso hay que destacarlo".

Su carrera: "Siento que hice una gran carrera y voy a seguir poniéndome objetivos para mejorar".