Echaron a un DT por ser "población vulnerable" ante el coronavirus

El entrenador uruguayo Gregorio Pérez, de pasado en distintos equipos de la Argentina, fue cesanteado esta tarde por parte del Universitario de Perú, por tratarse de "población vulnerable" ante la pandemia del coronavirus.



La popular institución limeña emitió un comunicado en el que anuncia estar "imposibilitada de continuar la gestión" del técnico, de 72 años, a partir de la normativa laboral vigente, implementada por el Poder Ejecutivo.





El ex DT de Argentinos Juniors, Independiente, Olimpo de Bahía Blanca y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros clubes, no seguirá en el cargo del banco 'crema', al igual que sus colaboradores Edgardo Adinolfi (ex jugador de Gimnasia) y Daniel Curbelo.

Audio de Gregorio Pérez a sus ex dirigidos. @GarraucremaPeru pic.twitter.com/pik5DAKOt1 — Marco Mejía Ortiz (@sangrejoven28) June 12, 2020





"La normativa vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores, con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores, considerados como 'población vulnerable'", advirtió el texto publicado por Universitario en sus redes sociales.

Comunicado sobre el vínculo laboral con el Comando Técnico.https://t.co/xbMMaQfWfN pic.twitter.com/98kdkehJ3o — Adm. Concursal U (@InstitucionalU) June 12, 2020





A su vez, el profesor Pérez mandó un mensaje a sus ex dirigidos, al que accedieron distintos medios periodísticos peruanos. En el audio enviado, el entrenador admite que "se nos ha quedado trunco un sueño que ahora pueden culminar ustedes lógicamente".



"En estos momentos es difícil manifestarse pero les mando un abrazo por la amistad, el respeto y el profesionalismo que mantuvimos a lo largo de todo este tiempo", agregó el técnico uruguayo.



Pérez había asumido su puesto en diciembre, en reemplazo del argentino Angel David Comizzo, quien se alejó luego de perder la final del Clausura 2019 ante Alianza Lima, el clásico rival.