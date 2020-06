No le renovaron contrato en Francia y Boca se frota las manos

El Lille de Francia no ejercerá la opción de dos años de contrato que tiene por el argentino Nicolás Gaitán, ya que al no jugar la Liga de Campeones la próxima temporada no puede asumir su salario, según el sitio RMC Sport,



Gaitán, de 32 años, llegó hace seis meses al Lille, estuvo en el banco de relevos en cinco partidos, ingresó en cuatro y apenas sumó 50 minutos en cancha.





El delantero, que estuvo a punto de retornar a fines del año pasado a Boca, club en el que se formó, llegó al Lille libre de la MSL, en donde jugaba en Chicago Fire. Por el club de la ribera crecen los testeos por el futbolista.



La Ligue 1 de Francia se dio por finalizada por la pandemia del coronavirus tras jugarse 28 fechas y el Lille se ubicaba en cuarto lugar, a un punto del Rennes, por lo que se quedó afuera de la Liga de Campeones aunque clasificó para la Europa League.