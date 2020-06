La noticia que sacude a Gimnasia: Caniggia y Maradona, otra vez juntos

Diego Maradona renovó su contrato como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y seguirá en el banco del Lobo hasta diciembre de 2021. Esta noticia trajo felicidad a los hinchas pero en las últimas horas un fuerte rumor sacudió todo: parece que el DT podría sumar a un ex jugador y amigo a su cuerpo técnico.

Se trata de Claudio Paul Caniggia quien ya había manifestado su entusiasmo por la posibilidad de trabajar con Diego. Por entonces, el Pájaro contó que "me gustaría trabajar con Diego. Es siempre una posibilidad. No sólo con Diego, sino involucrarme y meterme en algo que me guste. Y nunca dije que no quiero estar como asistente o lo que sea dentro de un cuerpo técnico".

Al parecer, desde el cuerpo técnico de Gimnasia tomaron nota de estos dichos y le ofrecieron sumarte al equipo de trabajo a Caniggia para ayudar a los delanteros.

Por el momento no hay confirmación oficial, pero sería una noticia bomba para el pueblo de Gimnasia.