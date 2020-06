El sueño que el italiano De Rossi no pudo cumplir en Argentina

Daniele De Rossi tuvo un paso efímero por Boca, durante el segundo semestre del 2019. Cumplió su gran deseo de vestir la azul y oro en La Bombonera y jugó algunos minutos de un Superclásico pero sorpresivamente anunció que debía volver a su país por cuestiones personales.

El gran responsable de que De Rossi juegue en la Argentina fue Nicolás Burdisso, ex mánager del conjunto boquense, y su hermano, Guillermo, quien actualmente es defensor en Lanús, confesó que habló con el italiano y reveló el sueño que no pudo cumplir: "Me junté con De Rossi y su intención era seguir ligado, ya sea como jugador o como DT. Él estaba seguro de eso".

Y en la misma línea, añadió: "Su vuelta a Italia pasa más por un tema personal. Quizá no le pudieron acompañar como al principio. Es una lástima porque tenía más para dar". "Arrancó bien, mostró su nivel hasta que se lesionó. El error fue querer volver lo antes posible porque se volvió a lesionar. Para un jugador de su edad, estar tanto tiempo parado no es fácil", agregó.

Daniele De Rossi llegó a Boca en julio del 2019 y en su breve paso sumó siete partidos entre la Superliga (5), Copa Argentina (1 y un gol) y Copa Libertadores (1). En enero de 2020 confirmó su retorno a Italia por un problema personal.