El jugador que triunfó en Argentina y fue echado por Jordan de los Wizards

Michael Jordan era un especialista en sacar de quicio a los rivales haciendo 'trash talking', pero no siempre llevó bien que se lo hicieran a él. En 2001, un jugador de los Wizards fue traspasado por vacilarlo después de anotarle una canasta en un entrenamiento, cuando Air era el jefe de operaciones de la franquicia.

El mítico jugador solía participar en las sesiones de entrenamiento y retar a unos contra uno. Laron Profit, un alero de 1,96 metros y por entonces 23 años, aceptó un día. "Le metió un tiro por encima de su defensa y, mientras volvía, le dijo: 'No puedes defenderme con esas rodillas de viejo'. Michael estaba encendido hasta el punto que, cuando me lo crucé a la salida, me miró como diciendo: 'Este está fuera", contó Rip Hamilton, por entonces jugador de los Wizards en el podcast 'All That Smoke'.

La profecía de Hamilton se cumplió y Profit fue traspasado a los Magic en 2001, justo el año en que Jordan regresó a las canchas para enrolarse en la franquicia de Washington. El alero no jugó en Orlando y acabó en Italia y China. Regresó a la NBA en 2004 para jugar de nuevo en los Wizards, ya sin Jordan, retirado definitivamente en 2003, y en los Lakers. Ahí acabó su carrera en Estados Unidos, con 135 partidos en la Liga y 3,3 puntos de media por partido. Más tarde pasó por el Efes, por Puerto Rico y triunfó en Argentina, donde fue MVP de la final con Libertad de Sunchales en 2008.

"Cuando jugábamos partidos de entrenamiento, había mucho 'trash talking' con Jordan, pero yo sabía qué cosas se podían decir. Laron, en cambio, a veces se pasaba un poco. Yo no quería llegar ahí", recuerda Hamilton. Aquel comentario le costó el traspaso.