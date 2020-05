El sucesor de Pichot en la World Rugby recibió una dura crítica

Bernard Laporte, presidente de Federación Francesa de Rugby (FFR) y elegido la semana pasada vicepresidente de la World Rugby (WR) reemplazando en el cargo al argentino Agustín Pichot, fue hoy criticado por su contendiente al cargo del organismo galo al considerar que dejó de darle importancia la actividad local.



Florian Grill, quien relanzó su campaña esta semana después de que se suspendió a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus, dijo: "El rugby francés ya no es más prioridad de Laporte después de ser nombrado vicepresidente de la WR".



Gill, quien cuenta con el apoyo de los ex jugadores franceses Serge Blanco, Fabien Pelous y Jean-Claude Skrela, dijo que los planes de Laporte están demasiado centrados en el juego de clubes a nivel mundial.



"Están completamente fuera de contacto con el rugby francés, se deshumanizó, porque todo gira en torno al dinero. Laporte está en otro planeta que ahora se llama WR, no lo es más la FFR. Dos proyectos, uno van contra el otro", agregó a la cadena informativa francesa RMC Sports.



Laporte fue elegido vicepresidente d ela WR el pasado sábado con la reelección del vigente titular el inglés Bill Beaumont, venciendo en la elección a Pichot por 28 votos a 23.