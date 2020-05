Guido Pella y una frase explosiva: "Ningún tenista se muere de hambre"

View this post on Instagram

Hola a todos! Queru00eda tomarme 5 minutos para contarles algo de lo que no suelo hablar pero creo que en este momento es importante para mi decirlo. Desde hace 1 mes, mu00e1s precisamente desde la tercera ronda de Australia, estoy luchando contra mi fu00edsico como pocas veces en mi carrera. me recomendaron que pare para recuperarme pero no escuchu00e9 porque tenu00eda muchas ganas de jugar en casa esas dos semanas au00fan sabiendo que no estaba para jugar; para colmo, en Cu00f3rdoba me distendu00ed el oblicuo derecho y tuve que jugar con esa incomodidad mi partido de primera ronda que duru00f3 3hs. Sin poder entrenar durante 4 du00edas, juguu00e9 en bs as y en Ru00edo, pero mi cuerpo dijo basta; despuu00e9s de 2 infiltraciones en el pie en 10 du00edas por un neuroma de Morton, decidu00ed escuchar a mi cuerpo y no competir hasta que estu00e9 al 100% Espero que esto sea pronto y volver ru00e1pido a las canchas. Gracias por el apoyo de siempre!