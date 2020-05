Un jugador de Gimnasia reveló un detalle desconocido sobre el trabajo de Maradona

El uruguayo Brahian Aleman sorprendió a todos en las últimas horas al revelar una intimidad del vestuario de Gimnasia y Esgrima La Plata. Es que el volante del Lobo aseguró que Diego Maradona no es quien arma el equipo y, además, que está más en el club por una cuestión de marketing.

"Trabaja en la ofensiva con nosotros y aunque no se puede mover mucho ni pegarle a la pelota está ahí en la mitad de la cancha. Gritando y te muestra como pegarle en las tareas de definición", aseguró Aleman en una charla con Ovación de Uruguay.

"Tiene la rodilla muy mal y no puede casi pegarle, pero te explica cómo hacerlo. Es un tipo muy bicho y lo tiene todo muy claro. Aprendemos mucho de él y él de nosotros porque nos lo dice. A mí me resalta constantemente y me hace alguna broma. Y si hago un gol de afuera del área, se pone muy contento y lo grita", agregó el mediocampista sobre el trabajo de Diego, a pesar de las dificultades físicas que tiene.

La sorpresa llegó sobre el final ya que Aleman no dudó en dar su opinión de por qué no jugó en una parte del último semestre y contó que Maradona no es el que toma las decisiones: "Creo que no era él que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. El es más marketing", cerró el volante.