Anderson Plata, actual atacante de Deportes Tolima y ex futbolista de Independiente Santa Fe, lanzó una fuerte acusación contra Marcelo Gallardo durante una entrevista realizada en el portal "Liga Postobón Deportes".

El colombiano contó que Javier Pinola fue el defensor que lo golpeó con mayor vehemencia y acto seguido expresó que Juan Fernando Quintero, compatriota suyo, se acercó al vestuario al finalizar el encuentro (segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018) y le reveló una supuesta orden del Muñeco.

"Pinola, el de River, en la Libertadores me dejó los botines marcados. En un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha, y me pisa arriba del tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo ya, fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo", recordó, y redobló la apuesta .

Anderson Plata.

"Juanfer vino al vestuario y me preguntó por qué me sacaron, y me dijo: ‘El profe lo mandó. A Plata hay que darle de entrada o si no nos hace la fiesta’. Y así fue”, señaló y siguió dando a conocer la charla con el volante de River: "Antes de la charla, el profe les dijo a él (Pinola) y al otro central (Maidana), que a mí y a (Jhon) Pajoy, que era el otro extremo, tenían que pegarnos de entrada o les hacíamos la fiesta".

Las declaraciones de Plata (minuto 36 del video) causaron revuelo en los medios colombianos y varios portales se hicieron eco de sus dichos.