Figura del Real Madrid: "No sería justo si Barcelona es el campeón"

Thibaut Courtois, arquero belga del Real Madrid, se mostró en contra de que el Barcelona, del argentino Lionel Messi, sea proclamado como campeón de la Liga de España, en caso de que no se pueda reanudar el campeonato.



"Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, y luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos", dijo Courtois.



"Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela", sostuvo el arquero "merengue" en una entrevista con la cadena RBTF, la TV pública de Bélgica.



El conjunto "culé" lidera la tabla de posiciones del torneo español con 58 unidades, mientras que el Real Madrid se ubica en segundo lugar con 56 puntos, cuando restan 11 jornadas para su finalización.



"Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool, en Inglaterra, sería distinto y lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada", añadió.



El arquero, de 27 años, sostuvo que "sería mejor que no hubiera un campeón" en caso de que finalmente se decida proclamar campeón al Barcelona sin haber completado la totalidad de la temporada.



"Un campeonato se basa en que se jueguen todos los partidos. Quedan 11 fechas y es muy pronto para decidir el campeón. Si hay que elegir un campeón sin completar la temporada, sería mejor que no hubiera campeón", concluyó Courtois.