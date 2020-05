D'Alessandro extraña la rutina y seguirá con la ayuda solidaria

El futbolista argentino Andrés D'Alessandro, de Inter de Brasil, dijo hoy que extraña las relaciones y rutina que desarrollaba en el club antes de la pandemia de coronavirus y ratificó que continuará con su ayuda solidaria en esta crisis sanitaria.



"Aproveché esta pandemia para estar cerca de mi familia, pero extraño la rutina de vestuario, salir temprano tomando un mate, hablar...hoy lo recuerdo", dijo el ex jugador de River, San Lorenzo y el seleccionado argentino.



El veterano jugador del Inter, de 38 años, aseguró que mira muchos partidos importantes que se han jugado en Brasil y Argentina a través de los años, juega al ping-pong y a las cartas para pasar el tiempo, indicó la página de Globo Esporte.





"A todos nos agradaría salir de la casa, tomar un café con amigos, pero las prioridades son diferentes. Las autoridades sanitarias comprenden la situación y no apresuran a tomar ninguna decisión. No tiene sentido apurarse y tener problemas por delante", agregó.



D’Alessandro realiza en estos días acciones benéficas, como la entrega de alimentos a la gente más necesitada, tarea solidaria que comparte con el ex jugador y DT brasileño Dunga (campeón mundial 1994), y con su compatriota Hernán Barcos.



"Desde el momento en que decidí hacer otras cosas fuera del fútbol, ​​me siento mucho mejor al devolver algo del afecto y lo que me dio este deporte. Me abrió las puertas para tener personas a mi lado que me enseñaron y me influenciaron, como Dunga. Y seguiré haciéndolo", sostuvo el futbolista.



D'Alessandro tuvo una larga campaña en Europa, en donde vistió las casacas de Wolfsburgo de Alemania, Portsmounth de Inglaterra y Real Zaragoza de España, además de ser Campeón Mundial Sub-20 en 2001 y Campeón Olímpico en Atenas 2004.