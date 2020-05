Pichot y la chance de mudar el Rugby Championship a Australia

Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas y reciente candidato a presidente en las elecciones de la World Rugby, sostuvo esta noche que el certamen Rugby Championship, en el que participa el seleccionado argentino, tiene como “único escenario posible” a Australia, pero recién entre octubre y noviembre venidero.



El campeonato que nuclea a las principales cuatro representaciones del Hemisferio Sur de la disciplina (Sanzaar) tenía previsto iniciarse en agosto venidero.



Sin embargo, la pandemia del coronavirus, que afecta a todo el planeta, retrasaría su comienzo hasta octubre o noviembre, como mínimo.

“Hoy el único escenario posible sería jugar entre octubre y noviembre en Australia, pero eso dependerá de la evolución de la crisis sanitaria” expresó el ex apertura del Stade Francais.



De acuerdo a lo revelado por el ex jugador de Deportiva Francesa y CASI, la intención del comité organizativo es realizar “en la costa Este de Australia” el torneo que aglutina también a los combinados de Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Argentina.



“Se haría en la costa Este de Australia, porque la Oeste está cerrada hoy” dijo Pichot a Radio La Red (AM 910).



“Si el virus lo permite, la intención sería traer a los tres seleccionados a Australia, que hagan una cuarentena de 15 días y luego empezar a jugar”, expresó el dirigente deportivo, que renunció como representante de la Unión Argentina (UAR), tras perder las elecciones en la World Rugby (WR), a manos de Bill Beaumont, en abril pasado.



En cambio, Pichot observó un panorama “más sombrío” respecto de la realización del Super Rugby, el torneo en el que Los Jaguares arribaron en la última edición a la final y que se disputa mayoritariamente en Sudáfrica.



“Está prácticamente imposible la competencia interna, imagínense lo que es traer franquicias de otros lugares. Veo muy difícil la realización”, aseguró.