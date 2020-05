Un alivio para Maradona pensando en el Lobo

El lateral izquierdo Matías Melluso y el arquero Tomas Durso extendieron sus contratos con Gimnasia y Esgrima La Plata hasta junio de 2023, informó hoy el club.



Melluso indicó estar "ansioso por volver a entrenar y poder dar lo mejor", según declaró en las redes oficiales de Gimnasia; mientras que Durso se mostró a través de la misma vía "contento con la renovación del contrato con el club".



Meluso, que cumplirá 22 años el 9 de junio, debutó en Prmera División el 21 de abril de 2018 y desde entonces jugó 41 partidos.



Durso se sumó en 2017 al plantel profesional para realizar su primera pretemporada pero aun no jugó en Primera.



En tanto el también lateral izquierdo Lucas Licht arregló de "palabra" la extensión de su contrato por seis meses, con la posibilidad de llevarlo hasta diciembre de 2021, y firmará en los próximos días, según fuentes de la institución.



No continuará el zaguero central Manuel Guanini, quien optó por no renovar y quedar con el pase en su poder, aseguró el propio jugador.



Quedan por resolver los casos de Maximiliano Caire, Claudio Spinelli, Franco Mussis, Leonardo Morales, los colombianos Harrinson Mancilla y Jonathan Agudelo y el venezolano Jesús Vargas, a quienes se les vencen sus contratos el 30 del mes próximo.



Tampoco seguirá el cuerpo técnico del plantel superior de fútbol femenino, liderado por Mauro Córdoba e integrado por el ayudante de campo Agustín Martínez, el preparador físico Federico Reichenbach y la entrenadora de arqueras Verónica Fuster, anunció el club.



Las actuales entrenadoras de la Reserva, Celeste Ferrarini y Sofía Ferrarini, asumirán forma interina a partir del 1 de julio.



Córdoba había arribado a Gimnasia a mediados de 2018 y en esa temporada logró el titulo de la Primera B y el ascenso al primer torneo profesional de Primera División.