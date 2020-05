Messi, uno de los máximos referentes en el fútbol de Japón

El argentino Leo Messi, el egipcio Mohamed Salah, el belga Eden Hazard y el inglés Raheem Sterling son las principales referencias de Teruhito Nakagawa, según reconoció el declarado mejor jugador de la Liga japonesa de 2019 a los medios de la FIFA.



El futbolista del Yokohama F. Marinos, de tan solo 1,61 metros de estatura, fue considerado el más valioso de la temporada anterior, en la que logró quince goles y repartió diez asistencias a sus compañeros, aportación clave para lograr el título.



"Normalmente veo a esos grandes jugadores que juegan en la misma posición que yo. Por nombrar algunos, jugadores como Messi, Salah, Hazard y Sterling me sorprenden. Veo cómo juegan, cómo regatean a los defensores y cómo alcanzan las mejores posiciones para disparar", explicó Nakagawa, quien así mismo reconoció que su ídolo de joven era David Beckham. "Tenía la confianza y el aplomo para dar el golpe definitivo cuando más importaba. Y jugó de una manera tan elegante", dijo.





Desde que comenzó en la Universidad de Senshu no ha parado de progresar pese a que en 2014 sufrió una grave lesión de rodilla. Pese a ello el Yokohama no lo dudó y firmó al joven jugador, que aunque no brilló en exceso en sendas cesiones en el Machida Zelvia y el Avispa Fukuoka de Segunda, de regreso al Marinos en 2018 no ha dejado de despuntar.



De hecho, ha llegado a convertirse en internacional absoluto desde el pasado año, aunque, exigente, aún quiere mejorar sus prestaciones con el equipo nacional y conseguir disputar un Mundial. "Es uno de mis objetivos jugar en la Copa del Mundo. Trabajaré duro para llegar al equipo clasificatorio para la Copa Mundial, y quiero ayudar a mi equipo a lograr buenos resultados a través de mis objetivos y asistencias. Necesito avanzar más y convertirme en un mejor jugador", comentó.