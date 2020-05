"Si Argentina se clasifica a Qatar, Scaloni la dirigirá"

César Luis Menotti, actualmente director de selecciones, destacó que Lionel Scaloni está "bien acompañado" en el cuerpo técnico de Argentina por "jóvenes entrenadores enamorados del juego".



"Scaloni está bien acompañado, rodeado de jóvenes entrenadores con experiencia en la Selección, enamorados del juego", resaltó el DT campeón del mundo en referencia a Walter Samuel, Pablo Aimar y Fabián Ayala.



El "Flaco" también contó que le pidió a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que Scaloni "siga en el cargo para las Eliminatorias" después del tercer lugar en la Copa América de Brasil 2019.



"Si la Selección Argentina clasifica al Mundial de Qatar 2022, Scaloni será el entrenador que la dirija", adelantó Menotti en Radio Rivadavia.



Por otro lado, el ex entrenador, de 81 años, valoró la incursión de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata porque "él nació dentro de un campo de juego".





"Me gusta ver a Maradona dirigiendo porque él y la pelota son hermanos del alma. Me gusta verlo feliz en una cancha", reconoció Menotti, de gran vínculo con el astro.



El "Flaco" recordó también su decisión de dejar a Maradona al margen del Mundial 78, en el que Argentina consiguió su primer título: "Arriesgar a Maradona a jugar un Mundial a los 16 años era difícil. Yo tomé la decisión que creí conveniente".



En otro orden, el nacido en Rosario destacó que Claudio Tapia "tiene calle" y eso es algo que "no se compra en ningún lado, ni se consigue fácilmente".



"Lo veo todos los días en Ezeiza trabajando, la verdad es que Tapia está cerca del seleccionado argentino y se preocupa porque no falte nada", valoró.



Finalmente, Menotti criticó al fallecido Julio Humberto Grondona porque "desarmó el proyecto de Argentina para darle lugar a los negocios desde 1990".