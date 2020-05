Otra vez la polémica: "Messi es más genial que Maradona"

El ex defensor italiano Alessandro Costacurta, uno de los grandes ídolos del Milan, consideró que Lionel Messi es "más genial" de lo que fue Diego Maradona y recordó que cuando se enfrentó al rosarino pidió el cambio para no ser humillado.



"Son parecidos por genio y por cómo se expresan en el campo, pero Messi es más genial que Maradona", afirmó Costacurta, de 54 años, en diálogo con el canal Sky Sports.



"He tenido la suerte de jugar contra ambos, con Messi y Diego. A Maradona le podíamos hacer 66 faltas antes de ser amonestados. Con Leo es diferente, es otra cosa ahora...", consideró.





Costacurta -quien ganó 24 títulos con el Milan- recordó cuando enfrentó a Messi en los comienzos del rosarino en Barcelona.



"En su momento, Messi tenía 16 años y al principio lo tomé como a un niño e hice lo que quise. Pero luego, después de un cuarto de hora, le pedí a Ancelotti el cambio", reconoció el defensor, subcampeón del Mundial de Estados Unidos 1994 con el seleccionado italiano.