Juan Imhoff: su charla con Ledesma y la decepción de no estar en Los Pumas

La semana pasada el head coach de Los Pumas presentó una lista de 59 jugadores que serán tenidos en cuenta en las próximas convocatorias y, una vez más como a lo largo de los últimos cinco años, Juan Imhoff no fue incluido. El wing del Racing 92 francés habló con el diario La Nación y dijo que, a pesar de haber hablado con Mario Ledesma, no entiende por qué no es tenido en cuenta. "Nunca tuve la oportunidad de ganarme un puesto", expresó.

Después del Mundial Inglaterra 2015, Imhoff no volvió a ser convocado al Seleccionado nacional. Primero, por una restricción para los argentinos que jugaban en el exterior. Sin embargo en 2018 la medida se flexibilizó, pero tampoco fue tenido en cuenta porque Ledesma entendió que su puesto estaba bien cubierto. Ahora, su ausencia en la nómina de 59 jugadores parece inexplicable.

"Cuando vi la lista me agarró una tristeza enorme. Se sumó el contexto actual y me afectó de manera especial. Me dolió mucho. Intentaba entender y buscarle la vuelta a por qué estaba fuera de lo mejor de Argentina. Me esfuerzo todos los días por tener una oportunidad. Le estuve dando muchas vueltas al porqué, me hice muchas preguntas internas, qué era lo que realmente me dejaba fuera de los 60 mejores", dijo Imhoff desde París.

La palomita de Imhoff ante Irlanda, una imagen icónica del Mundial 2015.

Luego contó que Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, lo llamó un día después de dar la lista para explicarle la situación. "Tenemos dos panoramas diferentes. Él está con la foto de 2023 y yo con que me veo fuera de los 60 mejores y nunca tuve la oportunidad de ganarme un puesto. Le dije que mis únicas intenciones eran aportar al rugby argentino desde donde me tocara, poner la cara y tener la oportunidad de competir por un puesto. Dijo que comprendía, pero que apuntaba a la foto grande del proyecto del Mundial 2023. Es muy difícil para mí entender por qué no estoy, pero a esas preguntas hay que hacérselas al entrenador y no al jugador. Nunca voy a preguntarle a un entrenador por qué no me pone o no me convoca".

Lo único que quiero es jugar. Me siento en condiciones. Me entrené muchísimo. Me duele no tener la misma oportunidad de competir que los demás.

Finalmente, Imhoff analizó que viendo la lista de convocados no hay ninguna condición para ser convocado como sí sucedió después de 2015. "Hoy no hay regla. Se convoca a cualquier jugador que esté en el nivel en cualquier parte del mundo. De ahí las preguntas que me hago", enfatizó.

"Mi anhelo es la oportunidad. No anhelo nada loco, no estoy pidiendo jugar el Mundial. Sólo la oportunidad de competir igual que los demás. A la fe no la pierdo. Sigo entrenándome todos los días para mejorar. No voy a cambiar mi esencia", concluyó.

A pesar del parate por la pandemia de coronavirus, Ledesma difundió una lista de 59 jugadores que podrían ser convocados cuando se reanude la actividad. Allí están todos los integrantes de Jaguares, varios jugadores de Ceibos y 14 que actuán en el exterior. Entre ellos los que estuvieron en el Mundial, excepto Juan Figallo que se retiró del combinado nacional.