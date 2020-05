Un ex Boca ventiló los problemas entre Riquelme y Palermo

Álvaro González recordó su paso por Boca y reveló intimidades de la mala relación entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo en el vestuario. El volante uruguayo jugó 49 partidos y compartió equipo con figuras como Gago, Battaglia, Caranta, Morel Rodríguez, Palacio, Abbondanzieri, el Negro Ibarra y Fabián Vargas.

"Boca fue una experiencia fuerte. Llegué a un equipo que era campeón de América, no se había ido nadie y había que ganarse un lugar en un equipo formado", dijo. El Tata siempre se destacó por ser un jugador aguerrido y por eso sumó minutos importantes en esos años. "Dentro de todo terminé jugando bastante, jugué la final del mundo contra el Milan", recordó.

Y en la misma línea, se refirió a ese plantel: "En Boca hubo situaciones que me hicieron crecer mucho. Entré a un vestuario difícil, con gente que de repente no se decía ni buen día, y yo venía de Defensor que prácticamente jugaba con amigos. Llegar a un vestuario así no fue fácil".

"No me incliné para ninguno (Riquelme o Palermo). Estábamos todos juntos y parecía que era el grupo de Martín, pero era la mayor parte del plantel... Yo no tenía problema con ninguno, pero estaba con gran parte del plantel. Y Román, con algunos pocos", reveló.

Y cerró: "Seguramente estando con un vestuario armonioso, y que todos se lleven bien, te da un plus más. Con ese Boca ganamos cosas, pero no sé si no hubiésemos ganado más en el caso de que haya otra unión".