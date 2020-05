¿Mike Tyson ya encontró rival para su pelea a beneficio?

El ex peleador Mike Tyson aparentemente sigue sin encontrar rival para la pelea a beneficio que piensa hacer.



Tyson participó en un segmento del show Dynamite de All Elite Wrestling el miércoles por la noche, de TNT.



Pero lejos de lo que se esperaba no barajó nombres de posibles rivales para el combate que planea realizar.



Luego de decir que su eterno rival Evander Holyfield no será con quien pelee, indicó que hay muchos nombres involucrados, pero no ha sido específico en ninguno.



Durante el programa se enfrentó con la leyenda de la lucha libre Chris Jericho en el show en vivo en Jacksonville, Florida, en la continuación de una historia que comenzó hace 10 años en la WWE.



Tyson, de 53 años, volvió a ponerse en forma y los informes indican que está considerando algún tipo de regreso a los deportes de combate.



Nombres como Tyson Fury, Tito Ortiz y Wanderlei Silva han dicho que se les ha acercado para competir contra Tyson.



En el segmento AEW, Tyson caminó hacia el ring flanqueado por varios grandes nombres del mundo de MMA, especialmente el ex campeón de dos divisiones de la UFC, Henry Cejudo.



Dos días antes, la UFC consideró retirado a Cejudo y lo eliminó de sus clasificaciones, por lo que puso su título de peso gallo en calidad de vacante.



Cejudo estuvo involucrado del lado de Tyson en la pelea de la historia contra la facción de Jericho.



Pero el ex campeón de los pesos pesados, el polémico Tyson, sigue buscando rival para su pelea a beneficio.