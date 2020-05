Dura crítica del DT campeón del mundo a la Bundesliga

Didier Deschamps, entrenador del vigente campeón mundial Francia, criticó hoy a los partidos que se están jugando por la Bundesliga, torneo del fútbol alemán, al calificar de "incoherente" el entorno en el que se desarrollan.

"Algunas imágenes me parecen muy incoherentes. Por un lado, veo a los futbolistas jugando, en contacto con el rival y enfrentándolo; y, luego, a los suplentes en la tribuna con máscaras y sentados a dos metros de distancia", dijo Deschamps campeón mundial como jugador en 1998 y como entrenador en 2018.

Deschamps, de 51 años y ex jugador de Nantes, Marsella, Juventus, Chelsea y Valencia, agregó: "Honestamente, no lo entiendo, después están todos los jugadores en el mismo vestuario. Me pregunto ¿En la tribuna hay mayor riesgo? Qué incoherencia, no me gusta".

Para Deschamps la reanudación de Alemania y la probable en España, Italia e Inglaterra se debe exclusivamente al dinero y argumentó: "Españoles e ingleses decidieron no reanudar los campeonatos femeninos, porque son menos lucrativos, eso lo dice todo", consignó el sitio francés RMC Sport.

Deschamps es entrenador del seleccionado de Francia desde 2012 y suma al frente del mismo 100 cotejos, con 65 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, alcanzando un 65 por ciento de eficacia.