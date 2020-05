"Tuve mucho miedo", reconoció la futbolista que dio positivo de coronavirus

La Villa 31, ubicada en Retiro, es uno de los barrios más afectados por la pandemia de coronavirus en Capital Federal, y allí vive la arquera de Excursionistas, Stephanie Rea, quien dio positivo de coronavirus y se convirtió así en el primer caso confirmado en el fútbol argentino.

En diálogo con el diario Olé confesó que "tuve miedo, mucho miedo. Sobre todo cuando me confirmaron que el test había dado positivo. Me dio miedo por mi familia".

Además, contó qué síntomas tuvo para llegar a hacerse el test: "En mi caso fue porque me empecé a sentir mal. Estaba con dolor de cabeza, picazón en la garganta, tos, dolor de espalda. El domingo empecé con los síntomas, y como el lunes seguía igual me fui a hacer el test", agregando además que no tuvo fiebre y que, desde entonces, está aislada en un hotel.

Luego, en una entrevista con TyC Sports, explicó que "ahora estoy encerrada, no estoy viendo a nadie. Tengo que estar como 15 días acá y me llaman por teléfono para pasarme la medicación o para ver si necesito algo. Esto te come un poco la cabeza, pero hay que ponerse en positivo y fuerte para tratar de salir. Estoy sola con mi pareja porque a mi hijo le dio negativo y no se podía quedar".

En cuanto a las deficiencias del sistema sanitario en su zona, Stephanie contó: "Yo vivo en un lugar en el que hay ocho familias más. Entramos todos por el mismo portón, pero después hay diferentes casas. Algunos se cuidaron cuando entró el virus y otros, no.

"Yo no sé si me contagié del portón de mi casa o del kiosco de mi vecina. Todo se comparte ahí. Yo hacía las compras del día, no iba al supermercado. Y eso que llevaba el alcohol en el bolsillo y me lo ponía todo el tiempo", concluyó.