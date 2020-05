Los pilotos de F1 no irán a países sin garantías contra el coronavirus

El presidente de la Asociación de Pilotos de Fórmula 1, el austríaco Alex Wurz, advirtió que sus representados no viajarán "a países donde no existan garantías sanitarias" contra el contagio de coronavirus.



"No iremos a países donde la crisis sanitaria sea tan grave que no haya suficiente capacidad médica" subrayó Wurz en una conferencia telemática con los jefes de la F1, Chase Carey, y de la FIA, Jean Todt, sobre cómo minimizar riesgos en las carreras del Mundial 2020, que comenzará con una doble fecha en Austria el 5 y 12 de julio.



En diálogo con el canal Sky Brodcast, el austríaco aclaró que "no hubo negociación, solo debate para aportar ideas a fin de asegurarnos de poder regresar lo antes posible y, sobre todo, de la manera más segura".



"Sé que tenemos plena capacidad. En Austria tuvimos suerte, los casos fueron muy pocos. En cuanto a tratamiento médico, espacio médico y unidades de emergencia alrededor del Red Bull Ring, no hay problema", señaló.



Wurz planteó finalmente: "Tenemos que asegurarnos de no transmitir el virus entre la industria y el país anfitrión. Todo el mundo, los mecánicos, los jefes de equipo, los comisarios, deben seguir protocolos de seguridad muy estrictos".