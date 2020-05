Dura acusación contra Jordan por sus dichos en "The Last Dance"

El éxito de The Last Dance no sólo se debió a los títulos de aquellos Chicago Bulls, sino también por el hilo narrativo que tuvo el documental desde su primera emisión a la décima. Con escenas nunca antes vistas e historias nunca antes escuchadas, esos diez capítulos revelaron situaciones jamás escuchadas.

Y eso, generó una serie de críticas contra la leyenda de parte de excompañeros como también de rivales. Pero ahora salió un nuevo detractor: el autor del libro Jordan Rules, Sam Smith. El escritor lo acusa de mentir en varias ocasiones a lo largo del documental.

Refuta la ‘revelación’ de Jordan de que quería regresar a los Chicago Bulls después de que ganaron su título final en 1998. "Esa fue una mentira completa y descarada de Michael", dijo Smith durante una reciente aparición en ‘Bonta, Steiny Guru’ de The Game.

"Había varias cosas en el documental que sé que él inventó o sobre las que mintió", contó Smith que también aseguró que Jordan mentió en su explicación sobre el conocido como ‘Flu Game’ en las finales de 1997.

"Lo de la pizza, el veneno, fue una tontería", dijo Smith. "Hubo un par de otras cosas así que no voy a abordar. No fueron importantes, pero lo que sucedió al final (sobre el hecho de que Jordan quería regresar para la temporada 1998-99) fue una mentira completa y descarada. Sé lo que pasó", concluyó.