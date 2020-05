La drástica decisión que tomó Gonzalo Antolín por la pandemia

Gonzalo Antolín dio un salto importante para su carrera deportiva a principios de año. Dejó el Turismo Pista y se sumó al Turismo Nacional donde tuvo actuaciones destacadas en la Clase 2. El cambio fue muy importante en todos los sentidos y comenzar la temporada no fue algo sencillo teniendo en cuenta el tiempo que le llevó conseguir el presupuesto.

Estuvo presente en las dos competencias que logró realizar la categoría pero, al igual de muchos protagonistas, el parate le jugó en contra y, ante esto, tomó la decisión de ponerle fin al 2020 y pensar en lo que viene. "Mi idea es no molestar a las empresas. No es el mejor momento para ir a pedir apoyo. Seguramente nos reuniremos y comenzaremos a delinear el 2021", expresó en diálogo con Dial Radio TV, de San Rafael.

Y continuó: "Es algo que hay que asimilar de a poco. No es fácil bajar los brazos cuando hoy estoy donde siempre quise estar. Esto es algo de fuerza mayor y la seguiremos peleando hasta donde podamos para que no se frustre el sueño. Haremos de cuenta como que este año no existió".

El Clio de Antolín.

De igual manera o descartó hacer alguna carerra en el Zonal Cuyano para no perder ritmo. Antolín, que manejó un Clio, aparece undécimo en el certamen que fue suspendido tras disputar la segunda fecha de la temporada disputada en San Luis.