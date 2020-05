Coudet elogió al Inter de Brasil y habló de su futuro en el club

El entrenador argentino Eduardo Coudet reconoció sentirse muy cómodo en Internacional de Brasil, un club al que elogió por su infraestructura, y adelantó que desea quedarse trabajando más de dos años, para repetir sus anteriores ciclos en Rosario Central y Racing Club.



"Mis experiencias en Rosario Central y Racing fueron de al menos dos años en la institución. Espero que se repita aquí, o ¿por qué no más tiempo?. Realmente me siento bien. Pero, los resultados mandan y el objetivo son los títulos" señaló el entrenador argentino que tiene contrato hasta fin de 2021, en declaraciones a Globo Esporte.



Coudet, campeón con Racing en la Superliga 2019, está conforme con el centro de entrenamiento de Gigante Park y añadió: "Nos sentimos muy cómodos desde el principio. Estoy feliz aquí y nos tratan de la mejor manera, tenemos todo lo que necesitamos. La directiva se preocupa y somos una gran familia".

Quarta-feira é dia de #WallpaperColorado! E os de hoje ainda tiveram aval do Coudet! uD83DuDE02



Gostaram? Mandem print usando! uD83EuDD29 pic.twitter.com/EXZwko8lZq — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 20, 2020





El ex técnico de Rosario Central dirigió a Inter en 15 partidos durante 2020, entre el torneo Gaucho y la Copa Libertadores, logrando nueve victorias, cinco empates y una derrota (un clásico ante Gremio) con un 71 por ciento de eficacia, todo antes de la suspensión de la actividad a causa de la pandemia de coronavirus.



"Además, Inter me gusta porque es un club apasionado, como Central y Racing, equipos en donde la gente que trabaja muestra esa pasión también", puntualizó el ex jugador de Platense, River, Rosario Central, San Lorenzo y Colón.