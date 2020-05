La picante frase del profe de Bianchi sobre Marcelo Gallardo

Julio Santella se sumó al debate en el que Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo son comparados. El histórico preparador físico del "Virrey" opinó que no hay dudas que el trabajo del Virrey fue más destacado ya que logró imponerse tanto en Boca como en Vélez.

El ex preparador físico expresó: "No entiendo por qué se sorprenden cuando digo que son dos técnicos que no se pueden parangonar. Uno puede decir que Gallardo es superior porque sus equipos juegan más lindo, qué se yo, eso es subjetivo y lo podemos charlar diez horas".

En diálogo con Mundo Boca Radio, Santella fue picante y propuso: "Recién van a ser comparables a partir del momento en que Gallardo vaya a Vélez, o a Estudiantes, o un equipo con historia pero no de los más grandes, y salga campeón del torneo local, de la Copa Libertadores y la Intercontinental".

Para cerrar, Santella destacó: "No es tema de discusión, nadie puede decir que estoy loco o que estoy gagá. Estamos hablando de la obtención de copas internacionales y copas del mundo, no se le ganó a la Cuarta de Acassuso".