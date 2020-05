El joven delantero mexicano que la Selección Argentina quiere convocar

Santiago Giménez, hijo del Chaco, que fue parte del Boca de Bianchi, es una de las revelaciones del presente torneo Clausura 2020 de la Liga MX y eso llamó la atención de los integrantes de la Selección Argentina que pretenden tentarlo para que vista la camiseta albiceleste.

Tiene 19 años y juega en el Cruz Azul (México). Pese a haber nacido en Buenos Aires, el "Chaquito" obtuvo la nacionalidad mexicana e incluso ya representó al "Tri" en las Selecciones Juveniles. Sin embargo, en Argentina no se lo quieren perder y Esteban Solari, integrante del cuerpo técnico de la Sub 20, reconoció que lo están siguiendo y que incluso ya se comunicaron con él.

"A Santiago lo hemos seguido, hemos hablado con él, de hecho, le hemos comunicado a él y al 'Chaco', quien es que lo tiene que guiar, el interés nuestro de citarlo para que el tenga la oportunidad de venir a la Selección Argentina juvenil y contarle sobre el proyecto", reveló.

Sin embargo, el propio Giménez avisó que se siente más "identificado" con el "Tri". "Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país. La verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la Selección Mexicana si se presenta la ocasión", afirmó en diálogo con EFE, donde también reconoció el deseo de jugar en Boca.

"Soy fan de Boca, mi meta es jugar algún día en ese equipo por lo que representó para mi padre. Por ahora a corto plazo quiero ganar cosas en Cruz Azul, luego irme a Europa y de ahí brincar a jugar en Argentina", concluyó.

Su papá, Christian, es uno de los ídolos de la "máquina cementera" (jugó 13 temporadas en la Liga MX) y tuvo la oportunidad de representar a México en varios partidos amistosos como también de eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil.