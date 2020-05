De Dua Lipa a Phill Collins, pasando por su sobrina: la música que escucha y canta Gaby Sabatini

Gabriela Sabatini está cumpliendo hoy 50 años y por eso tuvo una extensa charla con Sebastián Fest que fue publicada en Infobae. En ella no sólo repasó su carrera, sino que también contó algunas intimidades como, por ejemplo, las referidas a su diverso gusto musical.

La música es fundamental en la rutina diaria de la mejor tenista de la historia del país, ya que siempre comienza su día haciendo ejercicios y escuchando a sus artistas preferidos. Y además, a veces, también se anima a cantar, algo que le hace muy bien en lo anímico.

"Hay muchísimos cantantes que me gustan", asegura ante la consulta del periodista, y comienza a enumerar: "Me gusta Adele, me encanta". También menciona a Billie Eilish, a quien considera "una chica nueva que hace cosas maravillosas", y se entusiasma con Dua Lipa: "Tiene una voz espectacular y unos graves que son maravillosos".

Acá, la playlist de los artistas preferidos de Gaby Sabatini, pasando por las artistas ya mencionadas y otros que trascienden generaciones y estilos como Phill Collins, Sebastián Yatra, Ricky Martin y hasta su sobrina Oriana.

1) Adele - “Someone like you”

2) Lady Gaga - “Poker face”

3) Air Supply - “All out of love”

4) Chicago -"Hard to say I’m sorry"

5) Billie Eilish - “When the party’s over”

6) Phil Collins - “Against all odds”

7) Dua Lipa - “Don’t start now”

8) Sebastián Yatra y Ricky Martin - “Falta amor”

9) Morat - “Cuando nadie ve”

10) Reik - “Te fuiste de aquí”

11) Reik y Maluma - “Amigos con derechos”

12) Sebastián Yatra - “Como mirarte”

13) Sebastián Yatra - “No hay nadie más”

14) Oriana - “Love me down easy”

15) Maluma-Carol G. - “Creeme”

16) Cali y el Dandee - “No digas nada”

17) Soda Stereo - “Prófugos”

18) Ed Sheeran - “Perfect”

19) Coldplay - “Viva la vida”

20) Luis Miguel - “Entrégate”

21) Sebastián Yatra y Reik - “Un año”

22) Adele - “All I ask”