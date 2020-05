Messi, el pase de Lautaro y una fuerte autocrítica con mensaje al DT

Lionel Messi fue entrevistado por los periódicos Sport y Mundo Deportivo, y anticiparon algunas de las frases más destacadas que pronunció el delantero que se prepara para el regreso del fútbol. El "10" analizó el presente del equipo catalán y lanzó una fuerte reflexión sobre el nivel del equipo.

"Puede que este parón nos termine beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", explicó.

Y continuó, con un mensaje para su entrenador: "Quizás Setién lo entendió mal o se lo explicaron mal, no podemos ganar la Champions jugando como antes del parón. Cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando".

Además, elogió a Lautaro Martínez quien tendría avanzadas sus negociaciones con el conjunto catalán para sumarse en junio. "Es un delantero impresionante y muy completo. Es fuerte, gambetea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota. Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan".

Messi reveló cómo está físicamente tras tanto tiempo sin entrenarse con el plantel: "Me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones".

"Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. El riesgo de contagio está en todas partes y volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos, hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada", cerró.