Difícil momento de un campeón mundial: "Hay noches que ceno mate cocido"

Juan Alberto Barbas fue un destacado mediocampista del fútbol argentino, brillando con la camiseta de Racing. Ganó el Mundial Sub 20 de Japón en 1979 junto a Maradona y Ramón Díaz, y defendió la camiseta Albiceleste en la Copa del Mundo España '82. Sin embargo hoy está sufriendo como miles de laburantes a los que la pandemia les cortó los ingresos con los que contaban mes a mes para poder vivir.

Barbas dirige la Quinta de Almirante Brown, pero no cobra desde febrero, por lo que sobrevivir se le está haciendo cuesta arriba. En diálogo con Clarín cuenta que "yo quiero volver a trabajar para tener un mango en el bolsillo. Ahora dicen que esto puede durar hasta septiembre. Entonces me pregunto: ¿Qué le digo al del alquiler del departamento? ¿Cómo hago para ir al supermercado? ¿Qué voy a comer a la noche?".

"Muchas veces meto un té o un mate cocido con galletitas de sal para la cena para cuidar el mango", agrega para ilustrar claramente la situación que está viviendo. Y explica que "vivo de lo que trabajo en Almirante Brown y necesito del sueldo para comer. No quiero dar lástima porque hay mucha gente que la pasa peor que yo, pero esta es mi realidad. Es la segunda vez que la vida me pega así, la anterior fue cuando me echaron de Racing en 2012, y no quiero pasar más por esto. Estoy pensando en alejarme del fútbol".

A los 60 años, y recordando que en su carrera se destacan 10 años en el fútbol europeo, dice que "muchos se creen que hice una fortuna, pero la plata de antes no es la de ahora. Me alcanzó para vivir bien y para comprar una linda casa, que es donde viven mi ex mujer y mi hija. Solo eso. Así que yo necesito trabajar para alquilar y comer".

Por esta situación, a Barbas también le está contando conciliar el sueño. "Nunca fui de dormir, pero con esto menos. Me acuesto y doy vueltas y vueltas en la cama. Capaz que me duermo a las dos de la mañana y a las 6 ya estoy arriba preparando el mate. Leo un poco las noticias y se me hace largo el día. Son muchas horas solo, sin nada para hacer. Y ahí empezás a pensar y pensar y pensar... Y te agarra un poco la depre".

Ante la consulta sobre si piensa que Racing o la AFA deberían darle una mano, no sólo a él sino a otros ex futbolistas que dejaron todo y que hoy están en condiciones similares, respondió que "lo único que pediría, en caso de pedir algo, es trabajo. Yo me quiero ganar la plata trabajando".

Finalmente, reconoció que no tendría problemas en trabajar de otra cosa, aunque explica que "no sé hacer demasiadas cosas porque toda la vida estuve en el fútbol. No puedo ser plomero, ni gasista ni pintor. Tengo 60 años y siempre viví por y para el fútbol".