Simeone: el éxito, el fracaso y por qué no dirige a la Selección

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid que tantas veces fue nombrado, nunca oficialmente, como candidato a dirigir el Seleccionado argentino, apreció respecto del representativo nacional que las "críticas que se le hacen pasan porque el que sale campeón del mundo es referencia, pero el que no lo consigue es un fracasado". Además, reveló por qué aún no ha dirigido al combinado Albiceleste y avisó que ya tendrá la oportunidad.

"Por ejemplo cuando nosotros jugábamos en la selección con Basile como técnico ganamos la Copa América de 1991 en Chile, pero hacía 32 años que Argentina no la obtenía", djijo en una charla por videollamada con Sergio Goycochea para la plataforma AFA Play.

"Bueno, ahora estamos camino a una situación parecida (27 años, desde Ecuador 1993), aunque estuvimos muy cerca en los últimos tiempos. Pero éste siempre fue un grupo muy criticado dentro del exitismo. Porque si salís campeón del mundo sos referencia, pero si perdés, sos un tipo negativo, fracasado, que no diste todo", argumentó.



Si bien su cercanía actual con la selección no es tal, y de hecho es así desde hace varias años, el "Cholo" defendió a la generación encabezada por Lionel Messi "porque los chicos respondieron muy bien, aún hasta en las circunstancias donde desgraciadamente les tocó perder".

"En los últimos años, entre mundiales y Copas América nos tocó perder y es doloroso ese estado. Para los que la vivieron de adentro y para los que somos de selección por siempre ahora desde afuera, no nos tocó ganar algo importante últimamente, pero también fuimos subcampeones y siempre el campeón es uno solo", concluyó.

Luego Simeone se refirió a la posibilidad de dirigir a la Selección y explicó además por qué aún no lo ha hecho, teniendo en cuenta que como futbolista fue un símbolo de la Albiceleste y hoy es un DT de referencia a nivel mundial. "El sentimiento es algo personal, es algo que se siente y se transmite. Y si lo sentís y lo transmitís, se ve; y si lo sentís y no lo transmitís, tristemente no se expresa de la manera como el otro te quiere ver. Porque en realidad vos estás respondiéndole a un pueblo que se siente reflejado con tu sentimiento y no con tu forma de jugar. Creo que en esa expresión es donde más me identifico. Vos representás a un pueblo que no se acerca a vos por tu forma de jugar, sí por tu forma de sentir", comenzó diciendo el Cholo al respecto.

Al continuar con su explicación sobre los motivos por los que no dirige a la Selección, apareció su otro gran amor, el Atlético de Madrid: "Es difícil explicarle también a la gente la proyección de encontrar a un equipo que estaba con muchísimos problemas como el Atlético de Madrid, y hoy extrapolarlo a un lugar cercano a los más poderosos del mundo. Porque cuando hablo de esto, el que está en Argentina dice: ‘A mí qué me importa, yo quiero que vos dirijas a la Selección Argentina’. Pero bueno, todo va en su debido momento y en su debido espacio. No tengo dudas de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad”.

En ese sentido reveló cuál es su sensación cuando ve un partido de Argentina y no se ve en el banco como entrenador: "Está claro que cuando arranca la Copa América o el Mundial y empieza el himno, obviamente conmigo mismo me termino enojando y digo: ‘¿Por qué?’”.

Finalmente, Goycochea le consultó qué significa para él la camiseta de la Selección, a lo que Simeone respondió "y, si digo mi vida va a ser título. Pero bueno, sí, fue mi vida y es mi vida".

"La camiseta de la Selección es mi vida. Fue mi vida y es mi vida", concluyó el Cholo.