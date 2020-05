Por la crisis, River buscará imponer "topes" salariales

River Plate, dueño de uno de los planteles más cotizados de Sudamérica, apelará a poner "tope salariales escalonados" en las primas que perciben sus figuras, en montos que ya fueron conversados con cada futbolista, pero que se darán a conocer recién en junio, cuando esperan que exista un escenario más preciso en cuanto al regreso del fútbol, que está paralizado desde hace dos meses a raíz de la pandemia de coronavirus.



En ese contexto, el límite de 250 mil pesos mensuales que se mencionó en principio sólo se dará en un puñado de casos, que es apenas una referencia, ya que los topes "no serán uniformes sino más bien escalonados" de acuerdo a cada contrato en particular, y se estima que las sumas sean ostensiblemente mayores.



La negociación entre la Comisión Directiva que encabeza Rodolfo D'Onofrio y los jugadores comenzó hace un par de semanas y aún continúa debido a que el plantel riverplatense cobra sus primas recién a los 45 días hábiles de su vencimiento, por lo tanto hasta el momento sólo percibió montos por el período previo a la interrupción del fútbol.





De este modo, para finales de junio habrá un detalle más pormenorizado del esfuerzo económico que deberá hacer cada jugador por la pandemia que pone a todos los clubes en serios problemas financieros.



Al menos la mitad del plantel que conduce Marcelo Gallardo no está cerca de esos montos mensuales que circularon la semana pasada (la cifra mencionada fue de 250 mil pesos) y por ende no entrará dentro del ajuste que podría iniciarse cuando avance del mes de junio.



Algunos otros jugadores están muy cerca de ese monto o apenas lo superan y en sus casos no entrarían en la quita pero sí habría una negociación más que nada de orden financiero y escalonando algunos pagos que serán tratados de manera individual.



Luego está la situación de otros 16 o 17 jugadores que se van a ir evaluando de modo particular de acuerdo a los contratos que tienen firmados y en especial a si los dólares de referencias de lo que firmaron también tuvieron un tope en su cotización habida cuenta del crecimiento que experimentó la divisa estadounidense en el último tiempo.



Sin entrar en detalles de los contratos personales, Télam pudo saber que Lucas Pratto, por ejemplo, deberá realizar una concesión mucho mayor a la de jugadores con menos trayectoria y salario como el uruguayo Nicolás de la Cruz o al defensor Lucas Martínez Quarta.



Lo mismo sucederá en los casos del arquero Franco Armani, uno de los mejores pagos del plantel, o el colombiano Juan Fernando Quintero, si se los compara con, por ejemplo, lo que deberán resignar Gonzalo Montiel o el paraguayo Robert Rojas.



Estas medidas se concretarán si tal como se presume en lo próximos meses el club continúa cerrado y sin poder generar recursos genuinos para sus cuentas que ya venían complicadas desde el balance pasado por la inflación y la escalada del dólar, antes del receso que motivó el coronavirus.



River tiene aproximadamente gastos del plantel que rondan los 600 millones de pesos mensuales y los números reales del recorte o del reordenamiento también dependerán de algunos escenarios que por ahora no son predecibles.



La fecha de fines de junio y principios de julio obedece a que quizá en esos tiempos se active un poco el mercado de pases en Europa que al empezar a moverse es probable que hasta ayude a que el club deje sin efecto el recorte en estudio.



En este sentido ya trascendió que algunos jugadores como Lucas Martínez Quarta, el colombiano Jorge Carrascal y hasta el propio Lucas Pratto, podrían ser una solución en este sentido en el caso que sean requeridos desde el "Viejo Continente", ya que River necesita vender para generar ingresos, como sucede en la gran mayoría de los clubes.



Otra variante posible es que le ponga alguna fecha al inicio del fútbol local y eso podría tener algún cupo de gente para vender entradas o abonos y activar de ese modo uno de los ingresos más fuertes del club.



En este rubro y para estos meses, River suele estar recaudando entre venta de tickets y renovación de abonos cerca de 400 millones de pesos que si el receso se extiende no ingresarán en la tesorería del club.



Lo cierto es que el recorte que están estudiando los jugadores, el cuerpo técnico y la comisión directiva aún no está del todo cerrado y lo único seguro es que no todos harán idéntico esfuerzo para sostener la economía del club.