COMUNICADO OFICIAL Como todos sabemos, las actividades deportivas del mundo han sido afectadas por la pandemia de coronavirus. El mau0301ximo acontecimiento del anu0303o, los Juegos Oliu0301mpicos de Tokio, fue reprogramado para 2021. Y en el caso del atletismo, los campeonatos mundiales, continentales y nacionales han sido cancelados o postergados. Lo mismo ha ocurrido con el circuito de maratones. - Hemos seguido estos acontecimientos en consulta permanente con los entes federativos internacionales y de nuestro paiu0301s. Ante la situaciou0301n de incertidumbre y la imposibilidad de entrenamiento de los atletas de elite y aficionados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociaciou0301n de Carreras y Maratones Nu0303anduu0301 comunican el aplazamiento para el anu0303o prou0301ximo del 21k de la Ciudad y del Maratou0301n Internacional de Buenos Aires. - Adoptamos esta decisiou0301n en el marco de las normas sanitarias dispuestas por la emergencia y priorizando al salud de los corredores. La organizaciou0301n se pondrau0301 en contacto con cada uno de los atletas locales y del exterior que se han inscripto y a quienes se les mantendrau0301 su lugar dentro del cupo para 2021. - A todos les hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad con la convicciou0301n de volver a encontrarnos para compartir dos de las mayores fiestas sociales, culturales y deportivas de la Ciudad. - Mau0301s informaciou0301n: info@maratondebienosaires.com