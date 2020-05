AFA y el Gobierno, "enfrentados" por la vuelta del fútbol

Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo y dirigente de peso en AFA, advirtió esta noche que no cree "posible que los entrenamientos en los equipos puedan volver el 25 de mayo", luego de que surgiera una versión en ese sentido después de una reunión que sostuvieron hoy el Ministro de Salud, Ginés González García, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

"Hace un rato me enteré de la versión de que se podría volver a entrenar en grupos reducidos el 25 de mayo y me sorprendí mucho. No creo que sea posible hacerlo en esa fecha", remarcó Russo en diálogo con la agencia Télam.

Lo manifestado por Russo va en consonancia con lo expresado hace exactamente un mes por él mismo cuando sostuvo que con "un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles, y a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias".

Nicolás Russo

Por lo pronto, entonces, lo único concreto en Argentina es que los que volvieron a las prácticas, y solamente en la provincia de Corrientes, son dos deportes que no son de contacto como el tenis y el remo. El fútbol, aparentemente, tendrá que seguir esperando un tiempo más.