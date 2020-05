Duro relato de un ex futbolista tras superar el coronavirus

El ex futbolista finlandés Jari Litmanen, figura de Ajax de Holanda en la década del '90, aseguró que "nunca" se sintió "peor" físicamente que en las cuatro semanas que duró la infección por coronavirus, de la que la está recuperado.



Litmanen, de 49 años, detalló que padeció "fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, problemas respiratorios y todo tipo de cosas" durante el proceso de la enfermedad que pasó en su casa.



"Afortunadamente, los dolores o la falta de aliento nunca fueron tan severos como para ir al hospital. Yo creo que me contagié en casa", agregó el legendario mediocampista finlandés en declaraciones a un portal local que recogió el diario español As.



Litmanen, quien tuvo un fugaz paso por Barcelona, explicó que ya está recuperado pero que tardó "cuatro semanas" para no tener ningún síntoma y otras dos "para volver a estar bien".