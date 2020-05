Arruabarrena y la pelea Palermo-Riquelme: "Tenía que hacer dos asados"

Rodolfo Arruabarrena, ex futbolista y entrenador de Boca Juniors, fue compañero de Juan Román Riquelme y Martín Palermo en la época en la que el Xeneize ganó absolutamente todo de la mano de Carlos Bianchi, cuando el 10 y el 9 se llevaban muy bien no sólo adentro de la cancha, sino también afuera. Algo que con los años cambió, y el Vasco contó cómo vivió esa ruptura de la cual se enteró en 2008, cuando volvió al país para jugar en Tigre.

"Son dos grandes personas y jugadores. En el 2002-03, cuando uno estaba en Villarreal y el otro en Barcelona, se llevaban bien. Es más, Román alquiló la casa de Martín cuando llegó a Villarreal. En ese momento tenían comunicación, pero después cambió por diferentes motivos. Si bien son muy generosos con sus amigos, tienen diferentes maneras de pensar", reconoció Arruabarrena en diálogo con TyC Sports.

Además, agregó que “cuando me fui en el 2000 no había ningún tipo de problema. Yo después me entero que decían que había una diferencia cuando se jugaba la final contra Real Madrid, pero no era así. Había afinidades, pero no grupos. Y ellos se hablaban constantemente".

El Vasco fue uno de los jugadores que salió ileso de esa interna que dividió por años el vestuario de Boca, aunque también se vio afectado a la hora de organizar juntadas con gente del fútbol. "Cuando llegué en el 2008 a Argentina, ahí sí que no había esa afinidad. Recuerdo que quise organizar un asado con ex compañeros, algunos de River, pero tuve que hacer dos diferentes porque no había una sintonía entre ellos", confesó.

Sobre los motivos que llevaron a romper el diálogo entre los dos ídolos Xeneizes, el ex lateral aseguró que "nunca les pregunté por qué. No soy amigo de ellos, pero sí que tengo relación y puedo charlar. Con Román hablé dos o tres veces hace poco por diferentes motivos, pero con Martín hace bastante que no lo hago".

"Lamentablemente es así, pero tengo la esperanza de que en el algún momento se puedan amigar. Algo parecido sucedió hace algunos días entre Cristian Traverso y José Basualdo. Están cada vez más viejos y más boludos, cuando tendrían que ser más sabios", concluyó.