El secreto "bomba" entre Messi y Antonella

Hay algo que Leo Messi y Antonella Roccuzzo callan. Y es que tienen ofertas para cambiarse de casa, y dejar Barcelona. Porque es un secreto a voces que el argentino ya no se siente muy cómodo en el Barça, por culpa de la actual directiva, y que se plantea muy seriamente marcharse a otro lugar. Obviamente, sabe que hay multitud de clubes que estarían dispuestos a ponerle sobre la mesa el contrato que pidiera, y ofrecerle una cantidad de dinero insultante para poder contar con sus servicios. No obstante, el ‘10’ sigue insistiendo en que su prioridad es seguir en el club de su vida, y que el deseo de su mujer también es permanecer en la que es su segunda casa, España. Porque no cambian la comodidad y la tranquilidad que hay por un clima frío, triste y apagado, además de una cultura muy cerrada, como, por ejemplo, la inglesa.

Muchos hablan de ese gesto como una muestra de fidelidad y de lealtad a un club que le acogió siendo un crío, con apenas 13 años, y que desde el primer día se ofreció a pagarle el tratamiento de crecimiento que necesitaba. Sin embargo, la realidad parece muy diferente, porque no es ese el motivo que le empuja a seguir. De hecho, hay varios. Comenzando por la sanción que le han impuesto al Manchester City de Pep Guardiola, su gran pretendiente, que provocará que no puedan disputar competiciones europeas durante dos años. Un contratiempo importante. A eso, también hay que sumarle la crisis por el coronavirus, que hará que pocos clubes puedan pagarle lo que pide.

Y por último, el deseo de ‘Anto’ de seguir en España, por un motivo principal: el idioma. Ni ella ni Messi hablan nada de inglés, y creen que se sentirían tremendamente incómodos en otro lugar.