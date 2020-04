El llamativo pedido que hará Boca para cuando vuelva el fútbol

Boca se consagró campeón de la última edición de la Superliga Argentina de Fútbol. El conjunto Xeneize se quedó con el título en la última fecha de un torneo que constó de 23 jornadas. En 19 de ellos, el Club de la Ribera jugó de las 19.30 en adelante. En condición de local, durante el día sólo recibió a Arsenal y a Unión.

Jorge Amor Ameal, presidente de la institución, contó que pedirá no volver a jugar de noche. "Para las empresas, el fútbol debe ser redituable. Para el que no es redituable es para Boca, teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros socios cuando nos ponen a las ocho o a las diez de la noche. Llegan a la casa para ir al trabajo", declaró en una entrevista en Conectados Por Boca. "Hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero bueno, también tenemos que defender a nuestros socios. Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer, esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande y hay que respetarlo como tal. No pensamos en que nos digan que no", añadió.