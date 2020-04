Un DT contó el pánico que se vive en Londres por la Pandemia

El técnico uruguayo Gustavo Poyet aseguró hoy que en Londres, donde reside, "hay pánico generalizado" por la pandemia de coronavirus y se mostró a favor de que las ligas paralizadas se reanuden una vez superada la emergencia "y finalicen como sea".



"Acá hay un pánico generalizado, más porque el martes murieron más de 500 personas. Fue el peor día. Se pensaba que la cosa había mejorado porque durante varios días había bajado un poco el número de infectados, pero ahora pegó este salto de golpe y hay temor y alarma. Veremos qué pasa en los próximos días”, dijo Poyet en una entrevista con el diario uruguayo El País.



“Nos dijeron dos semanas (de aislamiento) pero todo el mundo sabe que va a ser más. No te quieren traumar y no te dicen que en realidad vas a estar un mes o más”, agregó.



El uruguayo, actualmente sin club desde su salida de Burdeos (de Francia), también se mostró preocupado por "los gobiernos" que puedan aprovechar la coyuntura para tomar medidas impopulares.



“Si los trabajos se perdieran como se pierden hoy pero en situaciones normales, habría una cantidad de protestas que hoy no hay. Y eso permite a los gobiernos tomar todas las decisiones, que en la mayoría van en contra de los trabajadores, porque la gente está adentro de sus casas", dijo.



Asimismo, acotó: "Es una ventaja que tienen hoy los gobiernos, que te pueden encajar un planchazo para hablar en términos futbolísticos, pero como no estás en la calle, no pasa nada”.



El uruguayo, que fue entrenador de Carlos Tevez durante su paso por el fútbol chino (Shanghai Shenhua), también pidió que las ligas, actualmente paralizadas, finalicen "como sea".



“Deben finalizar como sea. Todos los torneos, sea en septiembre, en octubre o en diciembre. No se pueden anular ni decir que se le va a dar el título al que va líder. Habrá que hacer una ley nueva y que se extiendan los contratos de los futbolistas que terminaban en junio. Pero que sea justo para todos lados", dijo.



Y concluyó: "Que se le extiendan a todos por igual, no al que quiere el club solamente. Se necesita sentido común, pero lamentablemente es el sentido que más escasea en el fútbol, en la sociedad y en las empresas; en todos lados”.