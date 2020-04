Rojas definió quiénes son los dos máximos ídolos de Boca

El ex futbolista Ángel Clemente Rojas aseguró hoy ser el "máximo ídolo" de Boca Juniors "al igual que Juan Román Riquelme".



"Entre los grandes ídolos de Boca, yo me pongo en el podio. Acá hay una cosa que es clara: los dos máximos ídolos del club son Riquelme y Ángel Rojas", afirmó el ex volante creativo en la década del '60 en una nota con radio Trinidad.



"Pasa que hay muchos pibes que no me vieron jugar. Estamos ahí, cabeza a cabeza", explicó Rojas, de 75 años.



"Rojitas" surgió de la cantera "xeneize" y debutó oficialmente en 1963 y vistió la camiseta hasta 1972 cuando emigró a Deportivo Municipal de Perú aunque al año regresó al club de La Ribera y luego continuó por Racing, Nueva Chicago, Lanús y se retiró en Argentino de Quilmes (1978).



Además, en Boca sumó cuatro campeonatos locales de 1964, 1965, 1969 y 1970 y la Copa Argentina de 1969.