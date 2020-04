Icardi rompe relaciones con PSG a través de Wanda y suena en la Premier

El PSG quiere rescindir el contrato del delantero argentino Mauro Icardi debido a que su esposa y representante Wanda Nara llamó a los dirigentes galos para revelarles que el goleador desea irse de Francia para regresar a Italia, expresó hoy la prensa londinense.

Según Nara, el delantero, quien esta con su familia pasando la cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus en su finca italiana ubicada en el Lago de Como, ya no desea seguir con el préstamo en el equipo parisino y quiere volver al Inter, señaló el diario The Sun.

El llamado de Nara, también informado por el medio italiano La Gazzeta dello Sport, enfureció a los dirigentes del PSG quienes no desean tener en desgano a Icardi y éste se iría de "amarga" manera de Francia.

No obstante, Icardi no tiene buena relación con los hinchas del Inter, con quienes se peleó algunas veces e incluso llegar a aplaudir cuando marró un tiro desde el punto penal, motivo por el cual su vuelta a la ciudad de Milán no es segura.

A causa de ello es probable que Chelsea, que busca un nuevo delantero, preste mucha atención a su disponibilidad y trate de llevarlo a la Premier League inglesa.

Icardi disputó 26 partidos y convirtió 19 goles con la camiseta de PGS y si los franceses le rescinden el contrato se quedaría sin actividad aunque se reanude el fútbol en Europa tras la pandemia.