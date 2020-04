El Presidente aseguró que, sin público, el fútbol podría volver antes

Alberto Fernández, presidente de la Nación, dialogó este sábado con radio Mitre y allí se refirió a la posibilidad de que el fútbol regrese a su actividad oficial antes de lo esperado, aunque con algunas condiciones, teniendo en cuenta que junto a otros espectáculos como el cine y el teatro es una de las actividades que más sufrirá las consecuencias económicas del parate por la pandemia de coronavirus.

"El fútbol es una de las actividades que más va a sufrir la salida de la cuarentena. Aunque sin espectadores se puede ir flexibilizando de a poco. El fútbol, el cine, el teatro... esas cosas van a sufrir", explicó el Presidente.

De todas maneras, el primer mandatario argentino dejó en claro que todavía habrá que seguir esperando para la reanudación de la Superliga, ya que "para mayo se espera el pico de la pandemia". Y para ello usó una frase bien futbolera que quedó en la historia hace un par de décadas: "Como dijo Mostaza Merlo, esto es paso a paso".

Por otro lado, siguiendo con el fútbol, Fernández reveló que anoche habló por teléfono con Ricardo Caruso Lombardi​, a quien le pidió disculpas por las críticas que hizo a su estilo juego para contar que a la hora de tomar decisiones aplica "el teorema de Gorosito".

Alberto había relatado días atrás que cuando Argentinos Juniors, club del que es hincha, peleaba por quedarse en Primera "el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo. No me cerraba. Dejé de ir a la cancha. Luego de Caruso contrataron a Pipo Gorosito​ y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre: ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo".

Al DT no le gustaron mucho sus declaraciones y por eso le dedicó algunos tweets recordándole que él salvó al Bicho de irse a la B. En ese sentido, el presidente dijo que le agradeció a Caruso por "haber salvado dos veces a Argentinos de descenso", aunque reveló que también le dijo que seguirá aplicando el teorema Gorosito.