Dátolo contó qué hace un jugador de fútbol en cuarentena

El volante de Banfield Jesús Dátolo aseguró hoy entender que se está "pasando por un momento difícil" por la pandemia del coronavirus, pero que pese a ello el plantel sigue "entrenando con responsabilidad" desde sus casas durante la cuarentena obligatoria.



"Es difícil buscar la concentración para hacer cosas en casa, porque estamos acostumbrados a hacer todo en grupo, a entrenar, concentrar y jugar, pero somos profesionales y entendemos que estamos pasando por un momento difícil. Por eso lo hacemos con compromiso y responsabilidad", aseveró el capitán de Banfield por medio de los canales de comunicación oficiales de la entidad.





"A la mañana entrenamos a través de la rutina que nos envía el 'Profe' (Gustavo) Otero con videos y hacemos entrenamientos colectivos vía Zoom", detalló el mediocampista bonaerense de 35 años,



"A la tarde juego un poco en familia, disfruto, hago jardinería y también sumo entrenamientos de fuerza y respeto al máximo la lista de comidas enviada por el nutricionista", detalló



Sobre esto último,el volante expuso: "Me gusta cocinar, mi mamá fue cocinera toda su vida y lo hago con ganas, mi especialidad es el matambre a la pizza! A mí me sirve para sacarme el estrés, me encanta cocinar", dijo Dátolo sobre sus cualidades de chef.



A la vez, el preparador fisico Otero puntualizó que "el alargamiento de la cuarentena nos hizo profundizar más la intensidad de los entrenamientos. Ya no es lo mismo pensar en 14 que en 30 días de receso, por lo tanto se planteó una exigencia mayor, comandando las actividades desde los dispositivos móviles", explicó



"No abordar de esta manera, con este criterio este proceso sería un suicidio profesional. Estás limitado dentro de tu casa y si eso se transforma en una abulia y en un parate total las consecuencias físicas serían atroces, porque en un mes se produciría un descenso notable de las cualidades físicas en porcentajes altísimos", alertó quien forma parte del cuerpo técnico del DT Julio Falcioni desde hace dos décadas.



Oteró culminó resaltando que "desde lo psicológico y emocional, para el jugador mantenerse activo en su trabajo y su rendimiento se hace doblemente esencial", avisó.



Por su parte, la presidenta de Banfield Lucía Barbuto apuntó distintas acciones sociales que desarrolla la institución, además de haber puesto las instalaciones a disposición de las autoridades gubernamentales



Banfield ofrece a las "Pymes, comercios, emprendedores/as y proveedores de servicios difusión por los canales de comunicación del club".



"Con un programa de Voluntariado para ayudar a nuestros socios adultos mayores se les brinda apoyo logístico para hacer compras en supermercados y farmacias o contención telefónica y desde el área de Diversidad y Género reforzamos el asesoramiento y acompañamiento por mail y teléfono a víctimas de violencia de género”, concluyó la titular banfileña.