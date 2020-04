Tremenda carta de Nadur contra sus propios jugadores de Huracán

La pandemia del coronavirus acrecentó los problemas económicos de los clubes del fútbol argentino y hay un quiebre entre los dirigentes y los jugadores. El caso más resonante es el de Huracán ya que el presidente Alejandro Nadur realizó un comunicado contra el plantel.

Nadur expresó que habían acordado con los jugadores que los cheques que habían recibido antes de la cuarentena no fueran depositados mientras durase la misma, mientras que el club iba a ir abonado adelantos de sueldo.

El presidente de Huracán afirmó que los jugadores rompieron este pacto y depositaron los cheques. "Voy a defender el patrimonio de Huracán a como dé lugar. El club, la Argentina y el mundo están atravesando una situación de extrema delicadeza, las economías están completamente detenidas y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir con ustedes", aseguró Nadur.

Sin embargo también apuntó y dejó en claro su postura a los jugadores: "Llegado el caso, no dudaré en blindar el patrimonio del club, aun si para ello debo otorgar la libertad de acción a quienes no pertenecen a la institución o bien no renovar ninguno de los contratos que vencen el 30 de junio".