Mauricio Pochettino confesó cuál es su máximo sueño

El entrenador argentino Mauricio Pochettino afirmó que sueña con volver a dirigir al Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa, tras su partida en noviembre pasado, luego de una serie de malos resultados y de haber jugado la final de la Liga de Campeones, señaló hoy la prensa británica.



"Desde el día en que dejé el club, mi sueño es volver algún día y terminar el trabajo que no terminamos. En el fondo me gustaría volver algún día, este club es especial", señaló el argentino en Football BBC.



Tras el despido de Pochettino, el equipo londinense designó al portugués José Mourinho como reemplazante pero en la nueva etapa no logró plasmar un buen rendimiento y los Spurs quedaron octavos en la Premier League, a la espera de una posible reanudación de la temporada.



"En el fondo de mi alma estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Fue una aventura increíble, estábamos tan cerca de ganar un trofeo importante, como la Premier League o la Champions League " indico el técnico de 48 años, que también dirigió al Espanyol de España y Southampton de Inglaterra.



En los últimos días, Pochettino, quien condujo a los Spurs en 268 cotejos con un 64 por ciento de efectividad, fue nombrado como uno de los candidatos a ser entrenador del Newcastle, siempre y cuando este club sea adquirido por un grupo árabe o por un magnate estadounidense de los medios de comunicación que ofertaron para adquirirlo..