El gremio de futbolistas italianos explotó contra el gobierno su país

La Asociación Italiana de Futbolistas (AIC) mostró su "perplejidad y sorpresa" por la decisión del gobierno nacional de no permitir a los equipos entrenar en sus instalaciones hasta el 18 de mayo, y lo considera "discriminatorio" porque sí se lo permiten hacer a los deportistas de disciplinas individuales.



"La Asociación Italiana de Futbolistas expresa sus perplejidad, así como su sorpresa, respecto de la decisión del gobierno sobre cómo reiniciar el deporte", señala el comunicado emitido este martes por el sindicato en referencia al nuevo decreto anunciado por el primer ministro, Giuseppe Conte.



El mandatario anunció que los deportistas profesionales y no profesionales podrían volver a entrenarse individualmente a partir del 4 de mayo, pero que los entrenamientos en equipo no se reanudarán hasta el 18 de mayo.



"Esta medida es discriminatoria incluso antes que ilógica, porque esa idea de hacer que los miembros de disciplinas individuales reanuden la actividad en instalaciones deportivas y no permitan que los futbolistas profesionales y otros deportistas de disciplinas de equipo realicen entrenamientos también en soledad en centros deportivos, como ya se permitió en marzo de 2020, así lo indican", subrayó el texto que reprodujo Ansa.



"Además, la ley puede producir un agravamiento y no contener el riesgo. Para el trabajador deportivo, la fase de vuelta a los entrenamientos después de esta parada forzada por la pandemia de coronavirus es un paso necesario y útil también para evitar lesiones y estar listo para comenzar el entrenamiento grupal el 18 de mayo. Es más peligroso realizar actividades individuales en áreas de la ciudad y en superficies inadecuadas", remarcó el comunicado de los futbolistas italianos.