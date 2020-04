Para D'Onofrio, "hasta septiembre el fútbol no vuelve"

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, anunció anoche que presume que la actividad futbolística profesional “hasta septiembre no vuelve”, a raíz de la pandemia mundial del coronavirus.

“Hasta septiembre el fútbol no vuelve; hasta que no llegue mediados de la primavera, el fútbol no empezará. Entiendo todo lo que se sufre, pero creo que del ridículo no se puede volver”, expresó en forma lacónica el mandamás de la entidad de Núñez.

“No se puede hacer futurología pero tengo la sensación de que esta Copa de la Superliga no se jugará más y la AFA debe tomar una decisión en estos días” agregó el dirigente ‘millonario’, en declaraciones formuladas a Radio La Red (AM 910).

D’Onofrio también aportó que si el certamen no se completa “se podría decir que no hay descensos”, dijo.

En cuanto al tema de la continuidad del delantero Lucas Pratto, el titular riverplatense manifestó: “La verdad es que -en general- los jugadores de River no hacen declaraciones públicas, siempre existió esta armonía, lo que digan los representantes es problema de ellos, que se hagan cargo de lo que dicen”, enunció.

D´Onofrio también contó sobre los reclamos de pagos: “Está la pandemia económica y eso está en evidencia, pero nosotros no le vamos a reclamar a los clubes que son acreedores y le intentaremos cumplir a los que le debamos, es una cadena y veremos qué sucederá”, confió.

En ese sentido, el dirigente advirtió no saber “qué pasará en el mercado europeo que son los clubes compradores”. “Estamos pensado en un presupuesto sin que haya ventas al exterior, seremos espectadores de lo que suceda y hay que esperar a ver cómo sigue todo”, puntualizó.

Consultado sobre si River perderá los puntos por no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán, el directivo respondió: “Hay problemas más importantes que los puntos en juego de una Copa que no se sabe si se va a jugar, tenemos otras preocupaciones que resolver que ese partido”, aseveró.

D’Onofrio también recordó aquella jornada: “El viernes 13, antes de jugar con Atlético Tucumán, me llama el médico y me dice que el chico Tomás Gutiérrez, de la Reserva, podía tener coronavirus”, narró.

“Hablamos con Gallardo sobre una decisión del club y él me dijo que tenía el mismo problema”, describió

“Ambos decidimos no jugar y cerrar el club, yo tengo una hija en Italia y viví muy de cerca lo que estaba pasando. Dos semana antes le dije a la Directiva que había que prepararse y cuando llegó ese viernes todos estuvimos de acuerdo y muy lejos de la razón no estábamos”, añadió.